Mancini'den Balotelli açıklaması

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mancini, basın toplantında Mario Balotelli için gelen soruya da yanıt verdi. 58 yaşındaki teknik adam, "Balotelli'nin milli takım dönemi bitti mi?" şeklindeki soruya, "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.



İtalya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Mario Balotelli, 14 kez fileleri havalandırdı.



POLEMİK YAŞADILAR!



Mancini, kısa bir süre önce milli takımın forvet hakkındaki eksiklik dolayısıyla serzenişte bulunmuştu. Balotelli ise, Mancini'ye, "İtalya'da yeterince forvet var ve hepsi formda, güven bana" şeklinde cevap vermişti.



Mancini, Balotelli'nin cevabının ardından, "Dediği gibi İtalya'nın iyi forvetlere sahip olmasına sevindim. Ne demek istediğini tam anlayamadım ama... belki kendinden bahsediyordur. Onu çok seviyorum. Umarım yeniden formunun zirvesine çıkar." diye konuşmuştu.





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