Manchester United'dan taraftara men!

Manchester United, Manchester City derbisinin ardından tünelde Jack Grealish'e saldıran bir taraftarı ömür boyu stadyumdan men etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan taraftara men!
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10 Nisan 2025 18:01
Manchester United, Manchester City derbisinin ardından bir taraftarını stadyumdan ömür boyu men etti.

Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladığı derbinin ardından 20 yaşındaki Manchester United taraftarı Alfie Holt, tünelde Jack Grealish'e saldırdı ve İngiliz yıldıza tokat attı.

Bu olayın ardından Alfie Holt, saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak. Manchester United da bu olayın ardından 20 yaşındaki taraftarı ömür boyun stadyumdan men etti.

Manchester United ile Manchester City'nin 6 Nisan Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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