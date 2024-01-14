Manchester United'da Sancho için itiraf!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımdan ayrılan Jadon Sancho ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam, "Ben gelmeden önce de, Sancho Manchester United'a imza attıktan sonra da sorunlar vardı. Başından sonuna kadar sorun yaşadık ve şu ana kadar Manchester United'da geçirdiği sürede başarılı olamadı" sözlerini kullandı.



Erik ten Hag, İngiliz yıldız için ayrıca, "Şimdi Borussia Dortmund'a geri döndü ve ona iyi şanslar diliyorum. Umarım orada iyi işler yapar ve başarılı olur. O zaman ne olacağını göreceğiz" dedi.



Jadon Sancho, Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından kadro dışı kalmıştı.



23 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başlamasıyla eski kulübü Borussia Dortmund'a kiralık olarak transfer olmuştu.



