Manchester United'da Erik Ten Hag'ın yerine 5 aday

Manchester United'da önce Şampiyonlar Ligi grubunda sonunculuk daha sonra da Premier Lig'de şampiyonluk yarışının epey uzağında kalınması sonucu teknik direktör Erik Ten Hag için ayrılık çanları çalıyor.



Bu doğrultuda İngiliz basını, Erik Ten Hag yerine Manchester United'ın başına geçebilecek 5 teknik adamı açıkladı.



ZINEDINE ZIDANE



Adaylardan ilki Zinedine Zidane olarak öne çıkarıldı. Adı son dönemlerde Real Madrid ile anılan ancak Real Madrid'in teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmasından sonra bu ihtimal ortadan kalkan Zidane için gelecek adres Manchester United olabileceği belirtildi.



ROBERTO DE ZERBI



Dünyanın en genç teknik adamlarından biri olan De Zerbi de Manchester United ile anılan isimlerden biri. Brighton'ı Avrupa Ligi'ne taşıyarak büyük bir başarıya imza atan teknik adam için, Manchester United dahil birçok takımın listesinin başında olduğu ifade edildi.



GRAHAM POTTER



Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve Nisan ayından bu yana herhangi bir kulübü çalıştırmayan İngiliz teknik adam Graham Potter, ismi Manchester United ile anılan bir diğer isim. Brighton ile yakaladığı çıkışın ardından Chelsea ile başarısız bir dönem geçiren Potter'ın kendini tekrardan kanıtlamak için büyük bir maceraya atılmak istediği ifade edildi. Potter'ın birçok kulüpten teklif alıp reddettiği belirtilirken, Manchester United'dan gelecek teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.



XABI ALONSO



Liverpool'un efsanelerinden biri olan ve şu anda Bundesliga'da fırtınalar estiren Xabi Alonso'nun sıradaki adresi merakla bekleniyor. İsmi Real Madrid ile anılan İspanyol teknik adamın, Real Madrid'in Ancelotti ile yola devam kararından sonra yeni bir büyük macera arayışına başladığı ifade edildi. Bu doğrultuda Xabi Alonso isminin Manchester United'ın adayları arasında yer aldığı aktarıldı.



JULEN LOPETEGUI



Manchester ekibinin hoca arayışında listenin son isminde Julen Lopetegui olduğu ifade edildi. Real Madrid, Sevilla ve Wolverhampton gibi kulüplerde görev yapan Lopetegui için Manchester United'da görev yapabilecek deneyime sahip olduğu ifade edildi.





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