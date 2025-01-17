Manchester United, Amad Diallo ile geri döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester United'ın tüm golleri Amad Diallo'dan geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, Amad Diallo ile geri döndü
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17 Ocak 2025 00:54
Son güncelleme 17 Ocak 2025 00:58
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.

Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik ve üstünlük için rakip kaleye yüklenen Manchester United, aradığı golü 82. dakikada buldu. Manchester United'da son haftaların formda ismi Amad Diallo, 82. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

12 DAKİKADA HAT-TRICK

Ruben Amorim'in ekibi Manchester United, 90'da Amad Diallo ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Manchester United'da gecenin yıldızı Amad Diallo, 90+4'te hat-trick yaptı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasretine dört maçtan sonra son verdi.

Manchester United'da Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Southampton, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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