İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki mücadeleyi Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.
Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda beraberlik ve üstünlük için rakip kaleye yüklenen Manchester United, aradığı golü 82. dakikada buldu. Manchester United'da son haftaların formda ismi Amad Diallo, 82. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.
12 DAKİKADA HAT-TRICK
Ruben Amorim'in ekibi Manchester United, 90'da Amad Diallo ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Manchester United'da gecenin yıldızı Amad Diallo, 90+4'te hat-trick yaptı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasretine dört maçtan sonra son verdi.
Manchester United'da Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Southampton, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Southampton, Manuel Ugarte'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda beraberlik ve üstünlük için rakip kaleye yüklenen Manchester United, aradığı golü 82. dakikada buldu. Manchester United'da son haftaların formda ismi Amad Diallo, 82. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.
12 DAKİKADA HAT-TRICK
Ruben Amorim'in ekibi Manchester United, 90'da Amad Diallo ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Manchester United'da gecenin yıldızı Amad Diallo, 90+4'te hat-trick yaptı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasretine dört maçtan sonra son verdi.
Manchester United'da Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United, 26 puana yükseldi. Southampton, 6 puanda kaldı.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Southampton, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.