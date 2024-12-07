İngiltere Premier Lig'de son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan Manchster City, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti ve Manchester City bir kez daha puan kaybı yaşadı.



Crystal Palace'ın gollerini 4. dakikada Daniel Munoz ve 57. dakikada Maxence Lacroix kaydetti. Manchester City'nin golleri 30. dakikada Erling Haaland ve 68. dakikada Rico Lewis'ten geldi.



Manchester City'de Rico Lewis 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Arka arkaya yedi maçta altı kez kaybeden, bir kez berabere kalan Manchester City, kötü seriyi Nottingham Forest maçında bitirdi. Ancak Crystal Palace deplasmanında istediği galibiyeti alamadı.



Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 27'ye yükseltti. Crystal Palace puanını 13 attı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Brighton'a konuk olacak.



