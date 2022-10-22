Manchester City, yara sardı

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'a kaybeden Manchester City, sahasında Brighton ile karşılaştı. Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, yara sardı
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22 Ekim 2022 19:00
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Liverpool'a 1-0 kaybeden Manchester City, bu kez sahasında kayıp yaşamadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 43. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile 75. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Brighton'un tek golü ise 53. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City, 26 puana yükseldi. Brighton ise 15 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Brighton, sahasında Chelsea ile karşılaşacak.

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