İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda Liverpool'a 1-0 kaybeden Manchester City, bu kez sahasında kayıp yaşamadı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 43. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile 75. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Brighton'un tek golü ise 53. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.



Bu sonucun ardından Manchester City, 26 puana yükseldi. Brighton ise 15 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Manchester City, Leicester City deplasmanına konuk olacak. Brighton, sahasında Chelsea ile karşılaşacak.





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