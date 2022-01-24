Manchester City, Julian Alvarez transferini bitirdi!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, River Plate forması giyen Julian Alvarez ile imza aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Julian Alvarez transferini bitirdi!
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24 Ocak 2022 16:04
Manchester City, River Plate'in genç forveti Julian Alvarez transferinde son aşamaya geldi.

İngiliz basınına göre, Manchester City'nin River Plate'te forma giyen 21 yaşındaki Julian Alvarez ile anlaştığı belirtildi.

Haberde, Premier Lig devinin, oyuncunun yaklaşık 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyeceği ve oyuncuyu kısa sürede açıklayacağı ifade edildi.

Arjantinli oyuncu, geçen sezon River Plate ile çıktığı 46 maçta, 24 gol - 14 asist yapma başarısı gösterdi.

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