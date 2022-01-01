İngiltere Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'i konuk etti.Emirates Stadyumu'nda oynanan 2022 yılının ilk büyük maçı, Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 90+3. dakikada Rodri kaydetti. Ev sahibi Arsenal'in golünü ise 31. dakikada Bukayo Saka attı.Arsenal'de Gabriel, 59. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu sonucun ardından Manchester City, üst üste 11. galibiyetini aldı ve 53 puanla liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal ise 35 puanla 4. sırada yer aldı.Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea'yi konuk edecek. Arsenal ise Tottenham deplasmanına gidecek.31. dakikada sol kanattan gelişen Arsenal atağında Tierney, topu ceza sahasına çevirdi. Bukayo Saka, yaptığı tek vuruşla köşeyi gördü ve Arsenal'i 1-0 öne geçirerek Premier Lig'de 2022 yılının ilk golünü attı.Maçın ikinci yarısı adeta fırtına gibi başladı. 55. dakikada Manchester City, rakip kaleye yüklendiği sırada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bernardo Silva, Granit Xhaka'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında City, penaltı bekledi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Stuart Attwell, penaltı noktasını gösterdi ve Xhaka'yı sarı kartla cezalandırdı. Topun başına gelen Riyad Mahrez, golü attı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.Penaltıdan hemen 2 dakika sonra Arsenal, City kalesine yüklendi. Laporte, Manchester City savunmasında havalanan topu kafayla kalecisine göndermek istedi ancak Ederson, önde yakalandı. Boş kaleye giden topu Nathan Ake, kelimenin tam anlamıyla çizgiden çıkardı. Dönen topta Martinelli bomboş kale karşısında vuruşunu yaptı ancak Brezilyalı futbolcunun şutu üst direkten dışarı gitti.Martinelli'nin kaçırdığı gol sonrası kullanılan aut atışı sonrası orta sahada topla buluşan Gabriel Jesus, Arsenalli Gabriel tarafından yere düşürüldü. Faul kararı veren hakem, Gabriel'e ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla oyundan ihraç etti.90+3. dakikada gelişen Manchester City atağında sağ kanattan ceza yayı bölgesine şişirilen top, karambole düştü. Orada topu tamamlayan Rodri, golü attı ve Manchester City'i 2-1 öne geçirdi.