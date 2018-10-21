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Manchester City, akademi satışıyla rekor kırdı!

Manchester City, 225 milyon Euro yatırım yaptığı akademisinden çok önemli paralar kazanmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City, akademi satışıyla rekor kırdı!
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21 Ekim 2018 15:41
Manchester City, 225 milyon Euro harcayarak inşa ettiği akademisinden şu ana dek 80 milyon Euro kazanç elde etti ve kazancıyla İngiltere'de açık ara önde yer aldı.

Sahada Pep Guardiola ile birlikte İngiltere rekorları kıran Manchester City, Jadon Sancho, Angus Gunn, Pablo Maffeo, Rony Lopes ve Jason Denayer'in satışlarından önemli miktarda gelir elde etti. Manchester City'nin birkaç yıl içinde 225 milyon Euro'luk masrafı çıkarmayı planladığı kaydedildi. Çok önemli genç oyuncuların tüm dünya üzerinden toplandığı ve önemli eğitimlerden geçtiği tesiste, Barcelona modeline benzer şekilde oyuncu yetiştirildiği ifade edildi.

Manchester City altyapısından yetiştirdiği oyuncuların satışından 80 milyon Euro kazanırken, en yakın rakibi Tottenham 13.5 milyon Euro, komşusu Manchester United ise 11 milyon Euro kazandı.

İşte Manchester City'nin akademisinden yetiştirip sattığı bazı oyuncular:

Kelechi Iheanacho: 27.7 milyon Euro
Rony Lopes: 12 milyon Euro
Angus Gunn: 11.3 milyon Euro
Pablo Maffeo: 9 milyon Euro
Jadon Sancho: 7.85 milyon Euro
Jason Denayer: 6.5 milyon Euro
Bersant Celina: 3.4 milyon Euro
Olarenwaju Kayode: 3 milyon Euro



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