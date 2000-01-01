Malone: "Nikola Jokic, NBA'in en iyi pivotu!"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Nikola Jokic'i bugün ligdeki en iyi pivot olarak ilan etti ve iddialarının bazı nedenlerini sundu.



Malone, Jokic'in neredeyse dört ay süren ertelenme sürecinden önce bile ciddi bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekti. Bununla birlikte, Malone, 2019-20 sezonu Orlando'da yeniden başladığında Jokic'in elit bir seviyede oynamasını bekliyor:



"Harika görünüyor, ama bence insanlar burada önemli bir noktayı kaçırıyor. Nikola, sezonun ertelenmesinden önceki son üç ayı kilo vermeye ve hayatının en iyi şekline girmeye adamıştı. Ligin askıya alınmadan önceki süreçte oynadığı gibi, çok yüksek bir seviyede çıkıp oynamasını bekliyorum. Kendisi NBA'deki en iyi pivot, neden oynamasın ki?"



ANALİSTLER, ÇOK ELEŞTİRMİŞLERDİ



Jokic, geçtiğimiz ay sıska ve formda göründüğü zaman lig çapında ses getirmişti. Bundan önce, 25 yaşındaki yıldız, kilosu konusunda oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı ve bazı analistler, kendisinin oldukça "kötü bir formda" olduğunu bile iddia etmişlerdi.



Ancak Jokic, koronavirüs için pozitif test sonucu aldıktan sonra tekrar manşetlerde çıkmıştı, fakat KOVID-19'un sağlığını tamamen olumsuz etkilemediği görüldüğünde, Nuggets taraftarlarının yüreğine su serpmişti.



Salı günü nihayet Orlando'daki ekibine katılan Jokic'in, iddialara göre Cumartesi gününden beri Orlando'da bulunduğu, ancak ligin protokolüne göre karantinada kalması gerektiği belirtilmişti.



