Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, 5-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ile 70. dakikada Muhammed Cham attı.
Trabzonspor'da 13. golüne ulaşan Banza, Süper Lig'de ilk kez bir maçın açılış golünü attı. 23 yaşındaki Malheiro ise kariyerinde ilk kez bir maç hat-trick yaptı.
Trabzonspor'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Visca, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.
CHAM SAKATLANDI
Bordo-mavililerde dördüncü golü atan Muhammed Cham, sakatlandı ve 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Trabzonspor'da Cham yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
İLK KEZ 5 GOL
Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, savunmanın solunda son antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı'ya görev verirken Barisic'i yine yedek soyundurdu. Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çeken Güneş, kupa maçında ikinci yarı görev verdiği Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürdü.
Trabzonspor'da İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönerek hafta içinde çalışmalara katılan Stefan Savic'i kadroya dahil etmedi. Sakatlığı devam eden Denis Duraguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNDE BOŞLUK
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI
Antalyaspor, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ceza sahası şutunda top üst direkten geri döndü.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Trabzonspor, karşılaşmanın 21. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan topu taşıyan Edin Visca, boş durumdaki Banza'yı gördü. Banza, topu ağlara gönderdi ve takımını öne taşıdı.
TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI
Trabzonspor, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Antalyaspor ceza sahasında Petrusenko ile Cham arasındaki mücadele sonrası sonrası bordo-mavili oyuncular, hakem Cihan Aydın'a baktı. Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü.
TRABZONSPOR ÖNDE TAMAMLADI
Trabzonspor, Banza'nın attığı golle Antalyaspor karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
52'DE FARK İKİYE ÇIKTI
Trabzonspor, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Edin Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topta şık bir kafa vuruşu yapan Malheiro, takımının ikinci golünü attı.
YİNE VISCA VE MALHEIRO
Trabzonspor, 64. dakikada Edin Visca - Malheiro ortaklığı ile üçüncü golü buldu. Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topu alan Malheiro, ceza sahasına girerken şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ CHAM SAHNEDE
Trabzonspor, 70. dakikada farkı dörde çıkardı. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Cham, farkı dörde çıkaran golü attı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Trabzonspor'da dördüncü golü atan Muhammed Cham, golün ardından kısa bir süre sonra sakatlık yaşadı. Cham, 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
MALHEIRO'DAN HAT-TRICK
Trabzonspor'da iki golle yıldızlaşan Malheiro, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Samudio'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın yatarak çeldiği, daha sonra da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Kaluzinski'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
12. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Sağ çaprazda ceza alanı arkasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
16. dakikada Banza'nın baskısıyla Kenan Piric'in uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı hemen dışında önünde bulan Cham'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada Trabzonspor golü buldu. Orta alanda kaptığı top ile sağ taraftan ceza alanına sokulan Visca'nın kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasında topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, kaleci Kenan Piric'in çeldiği top Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda top Kenan Piric'te kaldı.
45+2. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Umut Güneş'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Visca'nın ortasında, savunmanın arkasında Malheiro'nun kafa şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gitti: 2-0
64. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ara pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Malheiro'un düzgün vuruşunda, top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0
70. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor atağında Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek farkı 4'e çıkardı: 4-0
87. dakikada Mendy'in pasında, ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden filelere gitti: 5-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 88 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham (Dk. 73 Ozan Tufan), Visca (Dk. 85 Barisic), Nwakaeme (Dk. 85 Cihan Çanak), Banza (Dk. 73 Enis Destan)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 56 Emrecan Uzunhan), Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 56 Djenepo), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek (Dk. 56 Townsend), Larsson, Samudio
Goller: Dk. 21 Banza, Dk. 52, 64 ve 87 Malheiro, Dk. 70 Cham (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 37 Cham (Trabzonspor)
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ile 70. dakikada Muhammed Cham attı.
Trabzonspor'da 13. golüne ulaşan Banza, Süper Lig'de ilk kez bir maçın açılış golünü attı. 23 yaşındaki Malheiro ise kariyerinde ilk kez bir maç hat-trick yaptı.
Trabzonspor'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Visca, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.
CHAM SAKATLANDI
Bordo-mavililerde dördüncü golü atan Muhammed Cham, sakatlandı ve 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Trabzonspor'da Cham yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
İLK KEZ 5 GOL
Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı.
Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Corendon Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş, savunmanın solunda son antrenmanda sakatlanan Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı'ya görev verirken Barisic'i yine yedek soyundurdu. Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çeken Güneş, kupa maçında ikinci yarı görev verdiği Nwakaeme'yi 11'de sahaya sürdü.
Trabzonspor'da İspanya'da tedavi olduktan sonra Trabzon'a dönerek hafta içinde çalışmalara katılan Stefan Savic'i kadroya dahil etmedi. Sakatlığı devam eden Denis Duraguş ve Arif Boşluk da maç kadrosunda yer almadı.
TRİBÜNDE BOŞLUK
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI
Antalyaspor, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ceza sahası şutunda top üst direkten geri döndü.
TRABZONSPOR GOLÜ BULDU
Trabzonspor, karşılaşmanın 21. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan topu taşıyan Edin Visca, boş durumdaki Banza'yı gördü. Banza, topu ağlara gönderdi ve takımını öne taşıdı.
TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI
Trabzonspor, 31. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Antalyaspor ceza sahasında Petrusenko ile Cham arasındaki mücadele sonrası sonrası bordo-mavili oyuncular, hakem Cihan Aydın'a baktı. Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü.
TRABZONSPOR ÖNDE TAMAMLADI
Trabzonspor, Banza'nın attığı golle Antalyaspor karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
52'DE FARK İKİYE ÇIKTI
Trabzonspor, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Edin Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topta şık bir kafa vuruşu yapan Malheiro, takımının ikinci golünü attı.
YİNE VISCA VE MALHEIRO
Trabzonspor, 64. dakikada Edin Visca - Malheiro ortaklığı ile üçüncü golü buldu. Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topu alan Malheiro, ceza sahasına girerken şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ CHAM SAHNEDE
Trabzonspor, 70. dakikada farkı dörde çıkardı. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Cham, farkı dörde çıkaran golü attı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK
Trabzonspor'da dördüncü golü atan Muhammed Cham, golün ardından kısa bir süre sonra sakatlık yaşadı. Cham, 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
MALHEIRO'DAN HAT-TRICK
Trabzonspor'da iki golle yıldızlaşan Malheiro, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı.
TRABZONSPOR KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Samudio'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın yatarak çeldiği, daha sonra da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Kaluzinski'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
12. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Sağ çaprazda ceza alanı arkasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
16. dakikada Banza'nın baskısıyla Kenan Piric'in uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı hemen dışında önünde bulan Cham'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada Trabzonspor golü buldu. Orta alanda kaptığı top ile sağ taraftan ceza alanına sokulan Visca'nın kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasında topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, kaleci Kenan Piric'in çeldiği top Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda top Kenan Piric'te kaldı.
45+2. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Umut Güneş'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Visca'nın ortasında, savunmanın arkasında Malheiro'nun kafa şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gitti: 2-0
64. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ara pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Malheiro'un düzgün vuruşunda, top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0
70. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor atağında Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek farkı 4'e çıkardı: 4-0
87. dakikada Mendy'in pasında, ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden filelere gitti: 5-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 88 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Cham (Dk. 73 Ozan Tufan), Visca (Dk. 85 Barisic), Nwakaeme (Dk. 85 Cihan Çanak), Banza (Dk. 73 Enis Destan)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 56 Emrecan Uzunhan), Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 56 Djenepo), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek (Dk. 56 Townsend), Larsson, Samudio
Goller: Dk. 21 Banza, Dk. 52, 64 ve 87 Malheiro, Dk. 70 Cham (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 37 Cham (Trabzonspor)