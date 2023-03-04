Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Mainz, sahasında Hoffenheim'ı ağırladı.
Mainz, 33. dakikada Leandro Barreiro'nun attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Mainz, 35 puana yükseldi. Hoffenheim, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Mainz, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Hoffenheim, bu kez Freiburg deplasmanına konuk olacak.
Görsel Kaynak: Mainz / Twitter
Mainz, 33. dakikada Leandro Barreiro'nun attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Mainz, 35 puana yükseldi. Hoffenheim, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Mainz, Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Hoffenheim, bu kez Freiburg deplasmanına konuk olacak.
Görsel Kaynak: Mainz / Twitter
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