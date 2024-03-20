Mahkemeden Dani Alves için karar!

Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski futbolcusu Dani Alves'in akıbeti belli oldu.



KEFALETLE SERBEST



Marca'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun 1 milyon euro kefalet ödediği takdirde serbest kalacağı belirtildi.



NE CEZA ALMIŞTI?



Daha önce 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcuya, 150 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle denetimli serbestlik ve mağdura yaklaşma yasağı verildiği açıklanmıştı.



EFSANELER ARASINDAN ÇIKARILDI



Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.



Barselona'da 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.





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