MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 80-68 Panathinaikos

THY EuroLeague 25. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 80-68 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 80-68 Panathinaikos
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03 Şubat 2024 01:13
THY EuroLeague 25. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos karşı karşıya geldi. 

Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris Kaunas 80-68 kazandı.

Zalgiris'te Keenan Evans 24 sayı, 5 asist ile yıldızlaştı. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn'ın 26 sayı, 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Zalgiris, EuroLeauge'deki 10. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 10. kez kaybetti. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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