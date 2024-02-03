MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 80-68 Panathinaikos

THY EuroLeague 25. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos karşı karşıya geldi.



Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris Kaunas 80-68 kazandı.



Zalgiris'te Keenan Evans 24 sayı, 5 asist ile yıldızlaştı. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn'ın 26 sayı, 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Zalgiris, EuroLeauge'deki 10. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 10. kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



