MAÇ ÖZETİ: Panathinaikos 79-62 Olimpia Milano

THY EuroLeague 24. hafta maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Panathinaikos 79-62 kazanmayı başardı.



Panathinaikos'ta Marius Grigonis 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Milano'da Shabazz Napier'ın 16 sayı, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki 15. galibiyetini aldı. Milano ise 14 kez kaybetti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



