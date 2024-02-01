MAÇ ÖZETİ: Panathinaikos 79-62 Olimpia Milano

THY EuroLeague 24. hafta maçında Ergin Atamanlı Panathinaikos, Olimpia Milano'yu 79-62 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MAÇ ÖZETİ: Panathinaikos 79-62 Olimpia Milano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 01:34
THY EuroLeague 24. hafta maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Panathinaikos 79-62 kazanmayı başardı. 

Panathinaikos'ta Marius Grigonis 15 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Milano'da Shabazz Napier'ın 16 sayı, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, EuroLeague'deki 15. galibiyetini aldı. Milano ise 14 kez kaybetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery