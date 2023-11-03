MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 66-72 Monaco

THY EuroLeague'in 6. hafta karşılaşmasında Monaco, deplasmanda Olimpia Milano'yu 72-66 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 66-72 Monaco
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03 Kasım 2023 01:05
THY EuroLeague'de 6 hafta maçında Olimpia Milano ile Monaco karşı karşıya geldi. Mediolanum Forum'da oynanan maçı Monaco 72-66 kazandı. 

Monaco'da Mike James, 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile takımına galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kötü gidişatı devam eden Olimpia Milano, 1 galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ  

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