MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 66-72 Monaco

THY EuroLeague'de 6 hafta maçında Olimpia Milano ile Monaco karşı karşıya geldi. Mediolanum Forum'da oynanan maçı Monaco 72-66 kazandı.
Monaco'da Mike James, 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kötü gidişatı devam eden Olimpia Milano, 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Monaco'da Mike James, 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Kötü gidişatı devam eden Olimpia Milano, 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ