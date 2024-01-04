MAÇ ÖZETİ: Baskonia 75-73 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Dusko Ivanovic'in ekibi Baskonia ile Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Buesa Arena'da oynanan maçı Baskonia, maçın bitimine 0.8 sayı kala Codi ile bulduğu basketle 75-73 kazandı.
Baskonia'da Chima Moneke 20 sayı, 13 ribaund ile takımının yıldızı oldu. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Buesa Arena'da oynanan maçı Baskonia, maçın bitimine 0.8 sayı kala Codi ile bulduğu basketle 75-73 kazandı.
Baskonia'da Chima Moneke 20 sayı, 13 ribaund ile takımının yıldızı oldu. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ