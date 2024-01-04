MAÇ ÖZETİ: Baskonia 75-73 Panathinaikos

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Baskonia, evinde ağırladığı Panathinaikos'u bitime 0.8 saniye kala attığı basketle 75-73 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Baskonia 75-73 Panathinaikos
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04 Ocak 2024 01:12
Son güncelleme 04 Ocak 2024 01:15
THY EuroLeague'in 18. hafta maçında Dusko Ivanovic'in ekibi Baskonia ile Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. 

Buesa Arena'da oynanan maçı Baskonia, maçın bitimine 0.8 sayı kala Codi ile bulduğu basketle 75-73 kazandı. 

Baskonia'da Chima Moneke 20 sayı, 13 ribaund ile takımının yıldızı oldu. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn'ın 25 sayısı galibiyete yetmedi. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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