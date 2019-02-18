Lyon'dan Devler Ligi iddiası! '5 sene içinde...'

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak olan Lyon'da başkanflaş bir iddia geldi.Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini vurgulayan Jean-Michel Aulas, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 sene içinde kazanacağımızı umuyorum. Bu kupayı kazanana kadar başkanlık yapmak istiyorum" dedi.1987 yılından beri Lyon'da başkanlık yapan Aulas, "Emeklilik için 75 yaş ideal. Umarım o güne kadar hem erkek hem kadın futbol takımlarımız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir" şeklinde konuştu.