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Lyon'dan Devler Ligi iddiası! "5 sene içinde..."

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Şampiyonlar Ligi'ni 5 yıl içinde kazanabileceklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lyon'dan Devler Ligi iddiası! '5 sene içinde...'
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18 Şubat 2019 01:18
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak olan Lyon'da başkan Jean-Michel Aulas'tan flaş bir iddia geldi.

"5 SENE İÇİNDE KAZANMAK İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini vurgulayan Jean-Michel Aulas, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 sene içinde kazanacağımızı umuyorum. Bu kupayı kazanana kadar başkanlık yapmak istiyorum" dedi.

"EMEKLİLİK YAŞI..."

1987 yılından beri Lyon'da başkanlık yapan Aulas, "Emeklilik için 75 yaş ideal. Umarım o güne kadar hem erkek hem kadın futbol takımlarımız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir" şeklinde konuştu.



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