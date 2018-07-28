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Lyon'dan Benfica'ya flaş teklif! Görüşmede Fenerbahçe detayı...

Olimpik Lyon'un, Benfica'nın genç stoperi Ruben Dias için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, başkan Vieira'nın ise bu transferi Fenerbahçe maçlarından sonra görüşme kararı aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lyon'dan Benfica'ya flaş teklif! Görüşmede Fenerbahçe detayı...
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28 Temmuz 2018 15:20
Olimpik Lyon'un, Benfica'nın 21 yaşındaki stoperi Ruben Dias için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Record'da yer alan haberde; Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın bu teklife sıcak bakmadığı ve transfer için 45 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiğini Lyon tarafına ilettiği yazıldı.

OLACAKSA DA FENERBAHÇE MAÇLARINDAN SONRA

Vieira'nın Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarını önemsediği ve transferin olacaksa da bu maçların ardından gerçekleşmesini istediği belirtildi. Teknik direktör Rui Vitora'nın da uyarısının bu kararda etkili olduğu bilgisi verildi.

Başkan Vieira ve teknik direktör Vitoria'nın Ruben Dias ile bir görüşme gerçekleştirdiği, Fenerbahçe maçları öncesinde transferi düşünmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu notu düşüldü.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇ TARİHLERİ

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 7 Ağustos, rövanşı ise Kadıköy'de 14 Ağustos'ta oynanacak.

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