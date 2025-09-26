UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Lyon, Utrecht'e konuk oldu.
Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Lyon'a galibiyeti getiren golü, 75. dakikada Tanner Tessmann kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Utrecht ise puanla tanışamadı.
Lyon, gelecek maç haftasında Salzburg'u konuk edecek. Utrecht ise deplasmanda Brann'la karşı karşıya gelecek.
