Lyon'dan Rade Krunic için teklif!

Lyon Transfer Haberleri: Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon, Milan forması giyen Rade Krunic için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Rade Krunic için teklif!
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30 Ağustos 2023 17:42
Transferin son günlerine girilirken Olympique orta saha transferinde bir hamle geldi. 

Di Marzio'nun haberine göre; Olympique Lyon, Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmak için kulübü Milan ile görüşmelere başladı. Fransız ekibinin Krunic için Milan'a 12 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği ifade edildi.

KRUNIC'İ BIRAKMIYOR 

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, 4-1 kazanılan Torino maçından sonra yaptığı açıklamada Pioli'yi satmak istemediklerini belirterek ''Krunic takımda kalacak'' ifadelerini kullanmıştı. 

FENERBAHÇE KRUNIC'İ ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe de bir süredir Krunic transferinde ısrarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyuncuyu takımda görmeyi çok isterken Krunic'te sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor. Edin Dzeko'nun, vatandaşı ve Bosna Hersek Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Rade Krunic ile sık sık görüştüğü de biliniyor. 

İKİ MAÇTA DA 90 DAKİKA OYNADI

Rade Krunic, Milan'ın bu sezon ligde oynadığı Bologna ve Torino maçlarına 11'de başladı ve her iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Boşnak oyuncu, bu karşılaşmalarda ortalama yüzde 93 isabet oranıyla 49 pas attı, 4.5 top kaptı, 1.5 pas arası yaptı ve 1.5 atak uzaklaştırdı. 29 yaşındaki futbolcu, böylece sezona çok başarılı bir başlangıç yapmış oldu. 

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