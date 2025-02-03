Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yıldızına talip oldu.



L'Equipe'te yer alan habere göre Borussia Dortmund, Rayan Cherki için Lyon'a bir teklif gönderdi.



Haberde, teklifin 22.5 milyon euro olduğu vev Lyon'un bu teklifi kabul etmediği belirtildi.



CHERKI'NİN PERFORMANSI



Cherki bu sezon çıktığı Lyon formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.



