Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret

Borussia Dortmund, Rayan Cherki için Lyon'a 22.5 milyon euroluk bir teklif gönderdi. Lyon, bu teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Dortmund'un Cherki teklifine ret
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03 Şubat 2025 14:19
Son güncelleme 03 Şubat 2025 14:20
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yıldızına talip oldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre Borussia Dortmund, Rayan Cherki için Lyon'a bir teklif gönderdi.

Haberde, teklifin 22.5 milyon euro olduğu vev Lyon'un bu teklifi kabul etmediği belirtildi. 

 CHERKI'NİN PERFORMANSI

Cherki bu sezon çıktığı Lyon formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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