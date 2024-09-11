Lyon'dan Cherki için Galatasaray kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumlu haber geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Rayan Cherki ile ilgilenen Lazio'nun Lyon'un taleplerini yerine getirmeye sıcak bakmaması sonrası ibre Galatasaray'a döndü.
Haberde, Lazio'nun Cherki'yi sezon sonunda bonservissiz şekilde transfer etmek istediği kaydedilirken, Lyon'un bu ihtimalin önüne geçmek istediği belirtildi.
Cherki'ye talepte bulunan kulüplerden 18 milyon euro isteyen Lyon'un, genç oyuncuyu Lazio'nun planlarını bozmak için Galatasaray'a satmak istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Rayan Cherki ile ilgilenen Lazio'nun Lyon'un taleplerini yerine getirmeye sıcak bakmaması sonrası ibre Galatasaray'a döndü.
Haberde, Lazio'nun Cherki'yi sezon sonunda bonservissiz şekilde transfer etmek istediği kaydedilirken, Lyon'un bu ihtimalin önüne geçmek istediği belirtildi.
Cherki'ye talepte bulunan kulüplerden 18 milyon euro isteyen Lyon'un, genç oyuncuyu Lazio'nun planlarını bozmak için Galatasaray'a satmak istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.