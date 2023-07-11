Luyindama'ya Süper Lig'den teklif var

Galatasaray'da gelecek sezon planlamasına dahil olamayan Christian Luyindama'ya Spor Toto Süper Ligden teklif var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Luyindama'ya Süper Lig'den teklif var
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11 Temmuz 2023 15:13
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 15:26
Galatasaray, kiradan dönen, ancak Avusturya kampına götürülmeyen Luyindama için ayrılık çalışması yapıyor.

29 yaşındaki Kongolu savunmacının sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

TAKIMLAR BELLİ DEĞİL

Bu doğrultuda hem Luyindama hem de menajeriyle görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Luyindama'nın ise birkaç Süper Lig kulübünden teklif aldığı ve Türkiye'de kalmayı düşündüğü belirtiliyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon kiralık olarak gittiği Antalyaspor'da yalnızca 5 resmi maça çıkabilen Christian Luyindama bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. 

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