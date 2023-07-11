Galatasaray, kiradan dönen, ancak Avusturya kampına götürülmeyen Luyindama için ayrılık çalışması yapıyor.
29 yaşındaki Kongolu savunmacının sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.
TAKIMLAR BELLİ DEĞİL
Bu doğrultuda hem Luyindama hem de menajeriyle görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Luyindama'nın ise birkaç Süper Lig kulübünden teklif aldığı ve Türkiye'de kalmayı düşündüğü belirtiliyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon kiralık olarak gittiği Antalyaspor'da yalnızca 5 resmi maça çıkabilen Christian Luyindama bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.
29 yaşındaki Kongolu savunmacının sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.
TAKIMLAR BELLİ DEĞİL
Bu doğrultuda hem Luyindama hem de menajeriyle görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Luyindama'nın ise birkaç Süper Lig kulübünden teklif aldığı ve Türkiye'de kalmayı düşündüğü belirtiliyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon kiralık olarak gittiği Antalyaspor'da yalnızca 5 resmi maça çıkabilen Christian Luyindama bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.