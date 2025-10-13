Luton Town, Jack Wilshere'yi açıkladı

Jack Wilshere, Norwich City'deki geçici antrenörlük döneminin ardından Lutun Town'un bir numaralı ismi oldu.
İngiltere League One takımlarından (3. Lig) Luton Town, teknik direktörlük görevine 33 yaşındaki Jack Wilshere'nin getirildiğini açıkladı.
Futbol kariyerinin ardından Arsenal'in U18 takımında teknik direktörlük görevi yapan 33 yaşındaki Wilshere, ardından Norwich City'de yardımcı antrenör ve geçici teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti.
