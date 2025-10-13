13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Luton Town, Jack Wilshere'yi açıkladı

İngiltere League One takımlarından (3. Lig) Luton Town, teknik direktörlük görevine 33 yaşındaki Jack Wilshere'nin getirildiğini açıkladı.

calendar 13 Ekim 2025 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luton Town, Jack Wilshere'yi açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Jack Wilshere, Norwich City'deki geçici antrenörlük döneminin ardından Lutun Town'un bir numaralı ismi oldu.

İngiltere League One takımlarından (3. Lig) Luton Town, teknik direktörlük görevine 33 yaşındaki Jack Wilshere'nin getirildiğini açıkladı.

Futbol kariyerinin ardından Arsenal'in U18 takımında teknik direktörlük görevi yapan 33 yaşındaki Wilshere, ardından Norwich City'de yardımcı antrenör ve geçici teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
