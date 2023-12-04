Memphis Grizzlies guardı Luke Kennard'ın 2-3 hafta içinde parkelere geri döneceği bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Kennard'ın sol diz kemiğindeki çürük sebebiyle 2-3 hafta içinde geri dönmesinin beklendiğini duyurdu.
Grizzlies'in önemli oyuncularından Kennard, bu sezon maç başına 21,5 dakikada 8,3 sayı, 2,9 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Kennard'ın sol diz kemiğindeki çürük sebebiyle 2-3 hafta içinde geri dönmesinin beklendiğini duyurdu.
Grizzlies'in önemli oyuncularından Kennard, bu sezon maç başına 21,5 dakikada 8,3 sayı, 2,9 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı.
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