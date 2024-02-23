Lukas Haraslin: "Galatasaray'ı biliyorduk"

Sparta Praglı Lukas Haraslin, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Lukas Haraslin: 'Galatasaray'ı biliyorduk'
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23 Şubat 2024 03:31
Son güncelleme 23 Şubat 2024 03:32
Sparta Praglı Lukas Haraslin, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haraslin yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın çok sayıda hücum oyuncusu olduğunu ve topu kaybettiklerinde boş alan bulacağımızı biliyorduk. Maç boyunca bu şekilde pozisyon aradım ve sonunda buldum. Gerçekten de gol attığım için çok mutluyum." dedi.

Lukas Haraslin, "Kulübümüzdeki herkes bugün başardıklarımızdan dolayı çok mutlu. Kolay olmadı ama herkese yüreğimizle oynayabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Prag'ın başarılı oyuncusu ayrıca, "Burada, evimizde oynamak rakipler için her zaman zordur. Taraftarlarımızın desteği bizi cesaretlendiriyor. Bize bu maçta çok yardım ettiler." şeklinde konuştu. 

 
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