Luka'nın çabaları yetmedi, Clippers turu atladı!

LA Clippers, Staples Center'da Batı Konferansı playoff ilk turu serisinin 7. maçında Dallas Mavericks'i 126-111 mağlup ederek, seriyi 4-3 galip tamamladı.



Böylece Clippers, Salı gecesi Vivint Smart Home Arena'da oynanacak yarı final turunda, Utah Jazz'e karşı oynamaya hak kazandı.



Kawhi Leonard, Clippers'ta 28 sayı, 10 ribaund, 9 asist, 4 top çalma ve bir blokla takımın en etkili ismi olurken, Marcus Morris 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Paul George 22 sayı, 10 asist, 6 ribaund ve 3 top çalma ile, Reggie Jackson 15 sayıyla, Terance Mann ise 13 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.



Mavericks tarafında Luka Doncic, 46 sayı, 14 asist ve 7 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken, NBA playoff tarihinde bir 7. maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Dorian Finney-Smith 16 sayı ve 10 ribaund ile, Kristaps Porzingis 16 sayı, 11 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma ile, Boban Marjanovic 14 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile, Tim Hardaway Jr. ise 11 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.



