Luka Jovic: 'Benzema dünyanın en iyisi!'

Real Madrid'in santrfor oyuncusu Luka Jovic, takım kaptanı Karinm Benzema hakkında açıklamalarda bulundu.



Benzema'nın dünyanın en iyi forveti olduğunu söyleyen Jovic, "Benzema, 13 yıldır Real Madrid'de oynuyor. O da benim gibi 21 yaşında geldi. Benzema idmanda her gün yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz biri. Şu an muhtemelen dünyanın en iyi forveti. Onunla birlikte oynamak benim için bir zevk. Umarım onun seviyesine ulaşabilirim." dedi.





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