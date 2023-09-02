Luka Jovic bedelsiz olarak Milan'da

Serie A'nın devlerinden Milan, Luka Jovic'i bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

, Fotoğraf; Twitter
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Luka Jovic bedelsiz olarak Milan'da
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02 Eylül 2023 00:49
Serie A'da yeniden şampiyonluğa oynayan Milan, Fiorentina'dan Luka Jovic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı siyahlı ekipten yapılan açıklamada Sırp golcüyü Fiorentina'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt'ta büyük patlamasını yaptıktan sonra 2019'da Real Madrid'e 63 milyon euroya imza atmış ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle forma şansı bulamadan Fiorentina'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Jovic Fiorentina formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 13 gol 5 asist üretmişti.

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