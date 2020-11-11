Luiz Gustavo susunca Fenerbahçe de susuyor

Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Luis Gustavo'nun pas trafiği kesilince sarı lacivertlilerin de hayat damarları tıkanıyor.Son Konyaspor maçında İsmail Kartal, Sosa'nın da yokluğunu fırsat bilip Milosevic ve Cikallleshi'yi Brezilyalı yıldızın üzerine oynatıp verimini düşürdü ve ibreyi Konyaspor lehine döndürdü.Sıkı markaj altında verimi düşen Gustavo'nun, takımı ortadan hücuma çıkartan pasları azalınca sarı lacivertliler, özellikle Caner Erkin'den gelecek kanat ortalarına mahkum kaldı.Bir önceki Antalyaspor maçında 4 şut, 2 top çalma, yüzde 95.4 pas yüzdesiyle oynayan Gustavo, baskı yediği Konya maçında 2 şut, sıfır top çalma, yüzde 89.4 pas yüzdesiyle oynadı.Sosa'nın yokluğunda yalnız kaldığı gözlenen Luiz Gustavo'nun rahatlaması aynı zamanda Fenerbahçe'nin rahatlaması olarak sahaya yansıyor.Bu yıl düzenlenen basın sohbet toplantılarında Gustavo için 'Antapot gibi adam' diyen Erol Bulut, oyuncusuna olan hayranlığını da ifade etmiş oldu.Adının anlamı; 'Hassas, kibar, fedakar, içe dönük, az arkadaş edinen fakat herkesi seven' anlamına geliyor.İstatistiki verilerde bir istikrar abidesi olan Luiz Gustavo; bu yıl oynanan 8 maçta da 13 top çalma, 26 uzun topla pas, 17 top kesme yüzde, 4 kilit nitelikte pas, yüzde 91.4'lük isabetli pas yüzdesi, yüzde 45'lik maç başı başarılı pasla oynarken sadece 9 kere top kaptırmış.