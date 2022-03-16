Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye ret!

Kadroya girmekte zorlanan ve yönetimin devam etmeyi düşünmediği Luiz Gustavo, menajeri ile haber yolladı. Gustavo, başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye ret!
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16 Mart 2022 12:47
Fenerbahçe'de eski teknik direktörler Ersun Yanal ve Erol Bulut'un vazgeçilmezi olan ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklarla formasını kaptıran Luiz Gustavo'nun sarı lacivertlilerden ayrılmaya niyeti yok.

Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde 11'in değişmezi olan Luiz Gustavo, artık 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ancak Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta sahayla devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Gustavo'ya geçen yaz Fransa'nın Lyon takımından 7 milyon Euro'luk teklif gelmiş ancak yönetim teklifi reddetmişti.

 

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