Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya özel mesaj

Uruguay'ın dünyaca ünlü golcüsü Luis Suarez, Şili maçında attığı golü, kısa bir süre öncesini annesini kaybeden Fernando Muslera'ya adadı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya özel mesaj
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09 Ekim 2020 09:43
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, Şili'yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez'den takım arkadaşı Fernando Muslera'ya özel bir mesaj gönderdi.

Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay'ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine "Güçlü olun" sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez'in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" paylaşımı yaptı.

Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya mesaj gönderdi.







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