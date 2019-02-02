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Luis Suarez: "Neymar'ın geri dönmesi zor"

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'ın kulübe geri dönmesinin zor olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luis Suarez: 'Neymar'ın geri dönmesi zor'
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02 Şubat 2019 02:02
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, takım arkadaşı Messi ve bir dönem birlikte oynadığı Neymar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Luis Suarez'in açıklamaları;

"Neymar soyunda odasında da eğlenceli bir insandı. Çok neşeliydi. Bunu özlüyorum ancak artık burada değil."

GERİ DÖNMESİ ZOR

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Bir takım arkadaşı, arkadaş ya da taraftar olarak yanımızda olmasını hep isterim. Neymar fark yaratan bir oyuncu ama geri dönmek istese de tekrar Barcelona'da oynaması zor"

MESSI İLE İYİ ARKADAŞIZ

"Messi ile sadece futbol hakkında konuşmuyoruz. Geçmiş ve geleceği de konuşuyoruz. Sadece takım arkadaşı değiliz, ortak noktası olan iyi arkadaşlarız. Eşlerimiz de birlikte vakit geçiriyor. Eşlerimiz de birlikte eğleniyor."

MAÇLARI İZLEMİYORUZ

"Messi ile maçları tekrar izlemiyoruz. Ancak maç sırasında sık sık tartışırız. Hem iyi hem de kötü çünkü ikimiz de kendimizi eleştiriyoruz. Bazen takım kazansa da ben iyi oynamadığım için üzülüyorum. Leo benim karışık hislere sahip olduğumu biliyor. Beni anlıyor"



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