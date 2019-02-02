Luis Suarez: 'Neymar'ın geri dönmesi zor'

yıldız futbolcusu, takım arkadaşıve bir dönem birlikte oynadığıhakkında çarpıcı açıklamalar yaptı."Neymar soyunda odasında da eğlenceli bir insandı. Çok neşeliydi. Bunu özlüyorum ancak artık burada değil.""Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Bir takım arkadaşı, arkadaş ya da taraftar olarak yanımızda olmasını hep isterim. Neymar fark yaratan bir oyuncu ama geri dönmek istese de tekrar Barcelona'da oynaması zor""Messi ile sadece futbol hakkında konuşmuyoruz. Geçmiş ve geleceği de konuşuyoruz. Sadece takım arkadaşı değiliz, ortak noktası olan iyi arkadaşlarız. Eşlerimiz de birlikte vakit geçiriyor. Eşlerimiz de birlikte eğleniyor.""Messi ile maçları tekrar izlemiyoruz. Ancak maç sırasında sık sık tartışırız. Hem iyi hem de kötü çünkü ikimiz de kendimizi eleştiriyoruz. Bazen takım kazansa da ben iyi oynamadığım için üzülüyorum. Leo benim karışık hislere sahip olduğumu biliyor. Beni anlıyor"