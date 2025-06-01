31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
2-1
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
1-2
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Luis Enrique: "Bunu hak ettik"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu.

calendar 01 Haziran 2025 01:39 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 01:58
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique: 'Bunu hak ettik'
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu.

Enrique, "Ciddi bir final oynadık ama sürekli fırsat yarattık, maçın başından itibaren topa hakim olduk ve maçı kazandık." dedi.


Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Hedefimiz geçtiğimiz yıldan bu yana buydu. Tarih yazmaya devam etmek ve yeniden kazanmak istiyoruz. Öncesinde bunun keyfini yaşamak istiyoruz. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Enrique, "Bu seviyede oynamak çok zor ama baskıyla nasıl başa çıkabileceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, "Oyuncular ve taraftarlar arasında gerçek bir bağ hissediyorum. Bence bunu hak ettik." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

uEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.

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