Luis Enrique: 'Bunu hak ettik'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu.
Enrique, "Ciddi bir final oynadık ama sürekli fırsat yarattık, maçın başından itibaren topa hakim olduk ve maçı kazandık." dedi.
Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Hedefimiz geçtiğimiz yıldan bu yana buydu. Tarih yazmaya devam etmek ve yeniden kazanmak istiyoruz. Öncesinde bunun keyfini yaşamak istiyoruz. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Enrique, "Bu seviyede oynamak çok zor ama baskıyla nasıl başa çıkabileceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullandı.
İspanyol teknik adam, "Oyuncular ve taraftarlar arasında gerçek bir bağ hissediyorum. Bence bunu hak ettik." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
uEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.
Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.
Enrique, "Ciddi bir final oynadık ama sürekli fırsat yarattık, maçın başından itibaren topa hakim olduk ve maçı kazandık." dedi.
Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Hedefimiz geçtiğimiz yıldan bu yana buydu. Tarih yazmaya devam etmek ve yeniden kazanmak istiyoruz. Öncesinde bunun keyfini yaşamak istiyoruz. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Enrique, "Bu seviyede oynamak çok zor ama baskıyla nasıl başa çıkabileceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullandı.
İspanyol teknik adam, "Oyuncular ve taraftarlar arasında gerçek bir bağ hissediyorum. Bence bunu hak ettik." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
uEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG'nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.
Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.