Luis Diaz şov yaptı! Liverpool farka koştu!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.

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Luis Diaz şov yaptı! Liverpool farka koştu!
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06 Kasım 2024 00:58
Son güncelleme 06 Kasım 2024 01:07
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 61 83 ve 90+2. dakikalarda Luis Diaz, 63. dakikada ise Cody Gakpo kaydetti.

Arne Slot'un takımı bu sonuçla Devler Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Liverpool 4 maçta 9 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Puanını 12'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Arne Slot'un takımı Premier Lig'de de zirvede yer alıyor.

Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen ise 7 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Liverpool, Real Madrid ile karşılaşacak. Leverkusen ise Salzburg'u ağırlayacak.

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