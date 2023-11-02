Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne ile karşılaştı.
Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.
Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.
Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.
Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.