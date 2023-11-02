Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Lugano, İsviçre Kupası son 16 turunda deplasmanda Lausanne ile karşılaştı.



Tuiliere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lugano 4-0 kazanırken galibiyet golleri 22. dakikada Shkelqim Vladi, 33. dakikada penaltıdan Renato Steffen, 56. dakikada Uran Bislimi ve 90+3'te Stjepan Kukuruzovic'in kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.



Lausanne'da Raoul Giger 5. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Lugano bir üst tura yükselirken, Lausanne kupaya veda etti.



