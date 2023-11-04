Lucas Torreira yine her yerde!

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında da etkili oyunuyla göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira yine her yerde!
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04 Kasım 2023 11:01
Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, her zamanki harika futbolunu Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, oyunun her iki yönünde de çok başarılıydı.

Uruguaylı yıldız, 2 top kapma girişiminde de topun sahibi olurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan başarıyla ayrıldı. 




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