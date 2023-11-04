Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, her zamanki harika futbolunu Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.
90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, oyunun her iki yönünde de çok başarılıydı.
Uruguaylı yıldız, 2 top kapma girişiminde de topun sahibi olurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan başarıyla ayrıldı.
90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmayan Torreira, oyunun her iki yönünde de çok başarılıydı.
Uruguaylı yıldız, 2 top kapma girişiminde de topun sahibi olurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan başarıyla ayrıldı.