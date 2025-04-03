Lucas Torreira: "İyi geceler"

Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'İyi geceler'
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03 Nisan 2025 01:14
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Galatasaray'da Lucas Torreira, maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Takım arkadaşlarını öven Torreira, "Bu takım büyük işler başarmak için kuruldu. Birlik ve büyük bir dostluk var. Kardeş gibi savaşıyor ve mücadele ediyoruz. İyi geceler." notunu düştü.

Uruguaylı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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