Lucas Torreira, 33 yaşına kadar Galatasaray'da kalabilir!

Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile uzun soluklu bir sözleşme imzalanması gündeme geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, 33 yaşına kadar Galatasaray'da kalabilir!
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06 Aralık 2023 10:25
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Lucas Torreria'nın Galatasaray'daki günleri vatandaşı Fernando Muslera gibi uzun olacak gibi gözüküyor. Sarı-kırmızılılardaki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu başarısını yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne de taşıyan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılması gündeme geldi.

LİGİN EN ÇOK İKİLİ MÜCADELE KAZANAN İSMİ

Torreira, Devler Ligi'nin 51 ile en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu. Sezon başında da teklifler alan yıldız ismin devre arası da transfer gündeminde olması bekleniyor. Okan Buruk ise ismini tahtaya ilk yazdığı isim olan Torreria'nın gitmesine kesinlikle karşı çıkıyor ve yönetim de bu yönde çabalarına devam ediyor.

KONTRATI 2026'DA BİTECEK

Başarılı futbolcunun kontratı 2026'da bitecek. Yönetim ise gelen tekliflerden hem kulübün hem de oyuncunun etkilenmemesi adına üç yıllık yeni kontrat önerecek. Ücretine zam yapılması da gündemde. Lucas Torreira 2 milyon 750 bin Euro garanti ücrete oynuyor. Torreira imzayı atarsa 33 yaşına kadar Galatasaray forması giyecek.



 
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