Lucas Digne, Aston Villa ile devam dedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız sol bek Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.





Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.





2022 yılında Everton'dan transfer edilen Digne, sözleşme yenilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aston Villa'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Kulübün projelerine inanıyorum ve bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum," ifadelerini kullandı.





ASTON VILLA KARNESİ





Aston Villa formasıyla 138 resmi maça çıkan Digne, 4 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağladı.



