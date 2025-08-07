07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
0-252'
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
1-138'
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
1-136'
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
0-050'
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
1-07'
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Lucas Digne, Aston Villa ile devam dedi

Aston Villa, tecrübeli Fransız sol bek Lucas Digne ile 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza attı.

calendar 07 Ağustos 2025 18:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız sol bek Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

2022 yılında Everton'dan transfer edilen Digne, sözleşme yenilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aston Villa'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Kulübün projelerine inanıyorum ve bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum," ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA KARNESİ

Aston Villa formasıyla 138 resmi maça çıkan Digne, 4 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağladı.

