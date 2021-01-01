Lowry, DeRozan ve Dinwiddie, Lakers'a katılmakla "ilgileniyorlar"

Toronto Raptors point guardı Kyle Lowry, San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ve Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin bu yaz Los Angeles Lakers'a katılmakla ilgilendikleri iddia edildi.



Lakers, bu sezonun son takas gününde Lowry'yi kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Raptors ile anlaşma sağlayamamıştı.



Los Angeles'lı olan DeRozan ise yarı sahada ligin en iyi bireysel skorerlerinden biri olmayı sürdürüyor.



Dinwiddie ise Los Angeles bölgesinde büyümüştü ve kısmen yırtılan çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde yer alıyor. Dinwiddie, Nets ile kontratının 2021-22 sezonundaki 12.3 milyon dolarlık opsiyonunu reddetmişti.



Lakers'ın Lowry, DeRozan veya Dinwiddie'yi almak için muhtemelen bir imza ve takas işlemi üzerinde çalışması gerekecek.



Kadroda Dennis Schröder, Wesley Matthews, Alex Caruso, Jared Dudley, Markieff Morris, Andre Drummond ve Ben McLemore sınırsız serbest oyuncuyken, Talen Horton-Tucker ise sınırlı serbest oyuncu konumunda.



