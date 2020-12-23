Loris Karius, Almanya'da tutunamadı

Alman kaleci Loris Karius, Union Berlin'de tutunamadı ve yeniden Liverpool'a dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Loris Karius, Almanya'da tutunamadı
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23 Aralık 2020 19:02
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius, Ocak ayında Liverpool'a geri dönecek.

2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.

LIVERPOOL'A GERİ DÖNÜŞ

Liverpool'dan kiralanan Karius, sezon sonuna kalmadan Ocak ayında İngiltere'ye geri gönderilecek.

Union Berlin formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etti. Alman kalecinin takımı 3-2'lik sonuçla kupadan elendi.



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