21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Logi Tomasson: "Rakibimizi yenebileceğimizi gösterdik"

Samsunspor'un golünü atan Logi Tomasson 2-1 mağlup oldukları Panathinaikos karşılaşmasının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Ağustos 2025 01:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Logi Tomasson: 'Rakibimizi yenebileceğimizi gösterdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor'un sol beki Logi Tomasson, 2-1 mağlup oldukları Panathinaikos karşılaşmasının ardından TRT Spor'a konuştu.


"İYİ BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Tur şansı hakkında konuşan Tomasson, "Açıkçası çok zor bir karşılaşma oldu zor bir mücadeleydi. İyi de mücadele ettik. Elbette gol attığım için çok mutluyum. Samsunspor uzun bir aradan sonra tekrardan Avrupa'da ve Samsunspor'un ilk golünü attığım için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. İyi bir performans gösterdiğimi söyleyebilirim ancak özellikle oyunun son bölümlerinde çok daha iyi bir performans gösterebilirdim. Önümüzdeki perşembe günü oynamamız gereken bir karşılaşma olacak. O karşılaşmada ben de dahil olmak üzere takım olarak çok daha iyi bir performans göstererek iyi bir sonuç almak istiyoruz." sözlerini kullandı.

 "DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlara da measjını ileten İzlandalı oyuncu "Kesinlikle taraftarımız ümitli olsunlar. Bugün gösterdiğimiz mücadele ile Panathinaikos'u yenebileceğimizi gösterdik. Tabi bugün istediğimiz sonucu alamadık. Evimizde oynayacağımız bir karşılaşma daha var. Rakibimizi yenebileceğimizi de bu akşam gösterdik. Perşembe günü aynı performansı gösterip çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine de çok çok ihtiyacımız var." dedi.



"HEPİMİZ HAZIR OLMALIYIZ"

Kendisine yöneltilen maç temposu hakkındaki soruya " Evet bunun üstesinden gelebiliriz. Hepimiz hazır olmalıyız. Farklı farklı kulvarlarda mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

