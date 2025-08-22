Logi Tomasson: 'Rakibimizi yenebileceğimizi gösterdik'

Samsunspor'un sol beki Logi Tomasson, 2-1 mağlup oldukları Panathinaikos karşılaşmasının ardından TRT Spor'a konuştu.Tur şansı hakkında konuşan Tomasson, "Açıkçası çok zor bir karşılaşma oldu zor bir mücadeleydi. İyi de mücadele ettik. Elbette gol attığım için çok mutluyum. Samsunspor uzun bir aradan sonra tekrardan Avrupa'da ve Samsunspor'un ilk golünü attığım için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. İyi bir performans gösterdiğimi söyleyebilirim ancak özellikle oyunun son bölümlerinde çok daha iyi bir performans gösterebilirdim. Önümüzdeki perşembe günü oynamamız gereken bir karşılaşma olacak. O karşılaşmada ben de dahil olmak üzere takım olarak çok daha iyi bir performans göstererek iyi bir sonuç almak istiyoruz." sözlerini kullandı.Taraftarlara da measjını ileten İzlandalı oyuncu "Kesinlikle taraftarımız ümitli olsunlar. Bugün gösterdiğimiz mücadele ile Panathinaikos'u yenebileceğimizi gösterdik. Tabi bugün istediğimiz sonucu alamadık. Evimizde oynayacağımız bir karşılaşma daha var. Rakibimizi yenebileceğimizi de bu akşam gösterdik. Perşembe günü aynı performansı gösterip çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine de çok çok ihtiyacımız var." dedi.Kendisine yöneltilen maç temposu hakkındaki soruya " Evet bunun üstesinden gelebiliriz. Hepimiz hazır olmalıyız. Farklı farklı kulvarlarda mücadele vermemiz gerekiyor. Bunun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.