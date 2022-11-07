İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, satışa çıkartıldı.



Kulübün sahibi olan Fenway Sports Group, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını açıkladı.



Fenway Sports Group'tan yapılan açıklamada, "Son dönemde sık sık Liverpool'a hissedar olmak isteyen teklifler aldık. Doğru şartlar ve koşullar altında Liverpool'un yararına, yeni teklifleri değerlendirmeye alabiliriz. Liverpool'un saha içinde ve dışında başarılı olmasına tamamen bağlı kalıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Liverpool'un satılmasına Satışa Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları aracılık edecek.



İngiltere Premier Lig'de son olarak Chelsea el değiştirmişti. Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum, Londra temsilcisini 4.87 milyar euro karşılığında satın almıştı.





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