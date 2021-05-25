Liverpool, ilk transferini bitirdi: Konate!

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Liverpool, yeni sezon çalışmalarına erken başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, ilk transferini bitirdi: Konate!
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25 Mayıs 2021 16:02
Sezonun son bölümünde atak yaparak Şampiyonlar Ligi bileti alan Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.

Sky'ın haberine göre Kırmızılar, RB Leipzig'in genç stoperi Ibrahima Konate ile 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.

Liverpool'un, 21 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedikten sonra transferi açıklayacağı belirtildi.

Bu transferin ardından Liverpool'da kiralık olarak oynayan milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın durumunun ne olacağı da merak edilmeye başlandı.

2017'den beri Leipzig'de oynayan Konate, bu sezon 21 maça çıktı ve 1 gol attı.

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