Liverpool, transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala orta saha takviyesi için harekete geçti.



The Athletic'te yer alan habere göre, bir süredir Ryan Gravenberch ile ilgilenen İngiliz ekibi bu transfer için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.



Liverpool, genç orta saha oyuncusu Bayern'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Gravenberch'in Liverpool'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



Bayern Münih, genç futbolcuyu geçen yıl Ajax'tan 18.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Hollandalı futbolcu, Bayern Münih'te çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



