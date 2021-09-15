Liverpool'dan Milan'a Şampiyonlar Ligi'ne merhaba

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool , sahasında Milan'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'dan Milan'a Şampiyonlar Ligi'ne merhaba
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15 Eylül 2021 23:52
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, sahasında Milan'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Baştan sona seyir zevki yüksek ve tempolu geçen maçta gol perdesini 9. dakikada Tomori'nin kendi kalesine attığı golle Liverpool açtı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Rebic ve 44'te Brahim Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı Milan 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Liverpool, 48'de Salah'ın golüyle maça eşitliği getirdi. 69. dakikaya gelindiğinde Liverpool kaptanı Jordan Henderson'un harika golüyle İngiliz temsilcisi öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başlayan taraf oldu.

Öte yandan Milan, 2745 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı maçta mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.


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