HAALAND İLE GERİ DÖNÜŞ

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi.Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Liverpool, Anfield'daki maçta rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45. dakikada Van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (kendi kalesine), 62. dakikada Roberto Firmino 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz attı.Liverpool'da Brezilyalı yıldız Firmino, gollerinin yanı sıra yaptığı 3 asistle de maçın yıldızı oldu.Bu sonucun ardından Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Newcastle United'ı ağırlayacak. Bournemouth, Wolves'ı konuk edecek.Manchester City ise kendi sahasında Crystal Palace karşısında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.Crystal Palece'nın gollerini 4. dakikada Stones (kendi kalesine) ve 21. dakikada Andersen attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen Manchester City; 53. dakikada Bernardo Silva ve 62, 70 ve 81. dakikalarda Erling Haaland'ın golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Crystal Palace, Brentford'u ağırlayacak.